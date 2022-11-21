Ердоган заявив, що Росія не виконала зобов’язань щодо Сирії

Листопад, 21 в 21:52

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні домовленостей щодо Сирії.

Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu.

Ердоган наголосив, що домовленості від 2019 року, згідно з якими Кремль взяв на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії “від терористів”, порушені.

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– На жаль, незважаючи на неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов’язання не виконані. Чи не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що у разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів, – сказав Ердоган.

За словами турецького лідера, саме з цим пов’язані удари, завдані напередодні по 12 об’єктах терористів у сирійському Кобані.

– Це частина операцій, які буде продовжено, – додав він.

Нагадаємо, ввечері 19 листопада Туреччина завдала кілька авіаударів по містах на півночі Сирії, зокрема по місту Кобане (Айн-ель-Араб).

Це сталося після того, як Анкара звинуватила Робочу партію Курдистану (РПК) у вибуху в центрі Стамбула. Тоді жертвами стали шестеро людей, зокрема двоє дітей. Ще понад 80 людей отримали поранення.