Листопад, 22 в 11:59

Тегеран запросив спільну експертну зустріч із владою України для розгляду тверджень, викладених у публікації The Washington Post, щодо планів виробництва іранських дронів у Росії.

Постійне представництво Ірану при ООН заявило про взаємодію з Україною для усунення непорозуміння, повідомляє ІРНА.

– Наразі було зроблено важливі кроки у спільному діалозі між іранськими та українськими експертами у сфері оборони, і ця взаємодія продовжиться, щоб усувати будь-які непорозуміння з цього приводу, – йдеться у заяві.

Там вкотре заявили, що Тегеран та Москва протягом багатьох років підтримували двосторонню оборонну, наукову та дослідницьку співпрацю, задовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зараз дивляться

Днями The Washington Post написала, що Росія уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на території країни-агресора.

За даними видання, російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Тегерані на початку листопада, і дві країни швидко рухаються до передачі проєктів та ключових компонентів.

Джерело: ІРНА