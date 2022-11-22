Іран дав запит на експертну зустріч з Україною після статті WP про виробництво його дронів у РФ
Тегеран запросив спільну експертну зустріч із владою України для розгляду тверджень, викладених у публікації The Washington Post, щодо планів виробництва іранських дронів у Росії.
Постійне представництво Ірану при ООН заявило про взаємодію з Україною для усунення непорозуміння, повідомляє ІРНА.
– Наразі було зроблено важливі кроки у спільному діалозі між іранськими та українськими експертами у сфері оборони, і ця взаємодія продовжиться, щоб усувати будь-які непорозуміння з цього приводу, – йдеться у заяві.
Там вкотре заявили, що Тегеран та Москва протягом багатьох років підтримували двосторонню оборонну, наукову та дослідницьку співпрацю, задовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Днями The Washington Post написала, що Росія уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на території країни-агресора.
За даними видання, російські та іранські офіційні особи завершили угоду під час зустрічі в Тегерані на початку листопада, і дві країни швидко рухаються до передачі проєктів та ключових компонентів.
Джерело: ІРНА