Лідери Кремля, начувайтеся! У ПАРЄ пригрозили РФ покаранням за ракетні удари

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Ракетні удари Росії по українських інфраструктурних об’єктах не залишаться безкарними.

У цьому запевнив лідерів Кремля президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс.

Очільник ПАРЄ наголосив, що ракетними ударами по цивільній інфраструктурі, зокрема й по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську Запорізької області та поліклініці в Куп’янську Харківської області, Росія продовжує порушувати міжнародне право.

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– Лідери Кремля, начувайтеся! Ці злочини не залишаться безкарними, – запевнив Тіні Кокс.

By today’s ongoing missile attacks on civilian infrastructure (including the maternity ward in Vilnyansk and a polyclinic in Kupyansk) Russia continuous its violations of international law. Leaders in Kremlin, beware – there will be no impunity for these crimes. @PACE_News — Tiny Kox (@PACE_President) November 23, 2022

Нагадаємо, що вдень 23 листопада росіяни випустили по будівлях та енергетичній інфраструктурі Києва, Київської, Вінницької, Львівської, Кіровоградської, Запорізької, Харківської та Донецької областей 67 крилатих ракет та близько 10 ударних безпілотників Ланцет.

51 ракету та п’ять БПЛА Сили оборони України збили.

До цього масованого обстрілу росіяни поцілили в пологове відділення лікарні у Вільнянську Запорізької області, вбивши немовля, якому було всього два дні.

Мати новонародженого хлопчика вижила. Один із двох постраждалих лікарів перебуває у важкому стані.

Двоє людей загинули та двоє дістали поранення під час обстрілу дев’ятиповерхівки та поліклініки в Куп’янську Харківської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Tiny Kox

Фото: Олександр Старух