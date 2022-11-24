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Факти / Світ / Світові новини

Лідери Кремля, начувайтеся! У ПАРЄ пригрозили РФ покаранням за ракетні удари

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл пологового відділення лікарні у Вільнянську 23 листопада 2022

Ракетні удари Росії по українських інфраструктурних об’єктах не залишаться безкарними.

У цьому запевнив лідерів Кремля президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс.

Очільник ПАРЄ наголосив, що ракетними ударами по цивільній інфраструктурі, зокрема й по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську Запорізької області та поліклініці в Куп’янську Харківської області, Росія продовжує порушувати міжнародне право.

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– Лідери Кремля, начувайтеся! Ці злочини не залишаться безкарними, – запевнив Тіні Кокс.

Нагадаємо, що вдень 23 листопада росіяни випустили по будівлях та енергетичній інфраструктурі Києва, Київської, Вінницької, Львівської, Кіровоградської, Запорізької, Харківської та Донецької областей 67 крилатих ракет та близько 10 ударних безпілотників Ланцет.

51 ракету та п’ять БПЛА Сили оборони України збили.

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До цього масованого обстрілу росіяни поцілили в пологове відділення лікарні у Вільнянську Запорізької області, вбивши немовля, якому було всього два дні.

Мати новонародженого хлопчика вижила. Один із двох постраждалих лікарів перебуває у важкому стані.

Двоє людей загинули та двоє дістали поранення під час обстрілу дев’ятиповерхівки та поліклініки в Куп’янську Харківської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 274-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Tiny Kox

Фото: Олександр Старух

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