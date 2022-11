Лідери Кремля, начувайтеся! У ПАРЄ пригрозили РФ покаранням за ракетні удари

Ракетні удари Росії по українських інфраструктурних об’єктах не залишаться безкарними.

У цьому запевнив лідерів Кремля президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс.

Очільник ПАРЄ наголосив, що ракетними ударами по цивільній інфраструктурі, зокрема й по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську Запорізької області та поліклініці в Куп’янську Харківської області, Росія продовжує порушувати міжнародне право.

By today’s ongoing missile attacks on civilian infrastructure (including the maternity ward in Vilnyansk and a polyclinic in Kupyansk) Russia continuous its violations of international law. Leaders in Kremlin, beware – there will be no impunity for these crimes. @PACE_News

