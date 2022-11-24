Парламенти Ірландії та Молодови визнали Голодомор геноцидом українського народу

Листопад, 24 в 19:10

Парламент Молдови ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було.

Представник компартії Молдови Олег Рейдман пропонував зняти декларацію з порядку денного перед голосуванням. Також перед самою процедурою комуністи та депутати від партії Шор залишили сесійну залу.

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— Парламент Республіки Молдова в дусі солідарності з українським народом і в ім’я справедливості заявляє, що більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР у результаті застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт навмисного геноциду проти українського народу, – йдеться в декларації.

Парламент Молдови також звернувся із закликом до всіх парламентів світу, міжнародних установ проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932-1933 роки.

Також сьогодні верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це у Twitter повідомило посольство України в Республіці Ірландія.

— Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932—1933 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами, — йдеться в повідомленні дипвідомства.

1/2 A truly historic decision by the Seanad Éireann to recognise #Holodomor of 1932-33 in Ukraine as a genocide of the Ukrainian people. Ireland is among our closest friends that is not afraid to call a spade a spade. #StandWithUkraine pic.twitter.com/9GCc5dAIdV — UKR Embassy to Ireland (@UKRinIRL) November 24, 2022

Напередодні депутати та сенатори Румунії проголосували за Декларацію румунського парламенту про засудження навмисного голоду 1932-1933 років в Україні та визнання Голодомору злочином проти українського народу та людства.