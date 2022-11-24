Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Парламенти Ірландії та Молодови визнали Голодомор геноцидом українського народу

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Парламенти Ірландії та Молодови визнали Голодомор геноцидом українського народу
Фото: Офіс президента

Парламент Молдови ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було.

Представник компартії Молдови Олег Рейдман пропонував зняти декларацію з порядку денного перед голосуванням. Також перед самою процедурою комуністи та депутати від партії Шор залишили сесійну залу.

Зараз дивляться

— Парламент Республіки Молдова в дусі солідарності з українським народом і в ім’я справедливості заявляє, що більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР у результаті застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт навмисного геноциду проти українського народу, – йдеться в декларації.

Парламент Молдови також звернувся із закликом до всіх парламентів світу, міжнародних установ проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932-1933 роки.

Також сьогодні верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це у Twitter повідомило посольство України в Республіці Ірландія.

— Воістину історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932—1933 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до числа наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами, — йдеться в повідомленні дипвідомства.

Напередодні депутати та сенатори Румунії проголосували за Декларацію румунського парламенту про засудження навмисного голоду 1932-1933 років в Україні та визнання Голодомору злочином проти українського народу та людства.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка