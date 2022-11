Парламенти Ірландії та Молодови визнали Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Молдови ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

За документ проголосували 54 депутати, жодного голосу проти не було.

Представник компартії Молдови Олег Рейдман пропонував зняти декларацію з порядку денного перед голосуванням. Також перед самою процедурою комуністи та депутати від партії Шор залишили сесійну залу.

Парламент Молдови також звернувся із закликом до всіх парламентів світу, міжнародних установ проявити повну солідарність з Україною і дати правильну оцінку злочинним діям, вчиненим у 1932-1933 роки.

Також сьогодні верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це у Twitter повідомило посольство України в Республіці Ірландія.

1/2 A truly historic decision by the Seanad Éireann to recognise #Holodomor of 1932-33 in Ukraine as a genocide of the Ukrainian people. Ireland is among our closest friends that is not afraid to call a spade a spade. #StandWithUkraine pic.twitter.com/9GCc5dAIdV

— UKR Embassy to Ireland (@UKRinIRL) November 24, 2022