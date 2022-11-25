Чотири АЕС України знову отримали доступ до національної енергосистеми – МАГАТЕ

Листопад, 25 в 17:13

Всі атомні електростанції (АЕС) України, що діють, знову отримали доступ до національної енергосистеми.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у заяві, розміщеній на сайті агенства.

— Чотири українські атомні електростанції знову отримали доступ до національної енергосистеми після повного відключення електроенергії за межами майданчика на початку цього тижня, – повідомив Гроссі.

Група експертів МАГАТЕ, яка присутня на Запорізькій атомній електростанції, повідомила ще вчора, що зовнішнє підключення об’єкта було відновлено через день після його відключення.

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Україна також підтвердила МАГАТЕ, що три інші АЕС – Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька – були повторно підключені до мережі та працюють для виробництва електроенергії для потреб країни.

Також було відновлено електроенергію на території Чорнобильської АЕС.

У заяві також йдеться, що МАГАТЕ завершило тижневу місію експертів із ядерної безпеки у зоні Чорнобильської АЕС, включаючи Зону відчуження.

Джерело: МАГАТЕ