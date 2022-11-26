Листопад, 26 в 17:14

Міжнародна спільнота має підтримати Україну та допомогти українцям пережити дуже важку зиму на тлі постійного терору РФ.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час брифінгу в Києві.

Він нагадав, що Польща надає нашій державі не лише військову допомогу, а й гуманітарну, що особливо актуально напередодні зими.

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– Надзвичайно важливо допомогти українцям пережити цей важкий час майбутньої зими. Війна – це випробування для всього світу. Ми можемо спостерігати, як люди вмирають і голодують, або можемо діяти, щоб запобігти цьому злочину, що відбувається на наших очах. Тому сьогодні із Києва – столиці вільної та незалежної України, закликаємо весь світ підтримати Україну, – наголосив Моравецький.

Він нагадав, що Росія атакує критичну та цивільну інфраструктуру України, оскільки хоче спровокувати величезну гуманітарну кризу. Моравецький зазначив, що агресора слід зупинити, доки його дії не призвели до глобальної дестабілізації та катастрофи.

– Це варварство. Ми повинні зробити все можливо, щоб запобігти цьому, – заявив політик.

Коментуючи розв’язану РФ повномасштабну війну проти України, Моравецький заявив, що Європа надто пізно помітила загрозу з боку Москви. Тож тепер не варто баритися з допомогою Україні.

– У цій війні, яку розв’язала РФ проти України, може бути лише один результат: або Україна переможе, або вся Європа згине… Ця війна закінчиться, коли ми повернемо кожен будинок і школу, кожну лікарню і кожну дорогу, – заявив прем’єр Польщі.

Нещодавно Матеуш Моравецький заявляв, що Україні потрібні не лише плани післявоєнної відбудови, але також фінансова та військова підтримка Євросоюзу, яка допоможе вистояти у війні.