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Чому важливо звільнити Кінбурнську косу – пояснення Тома Купера

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Кінбурнська коса

Відхід російських військ з Кінбурнської коси на Миколаївщині стане ключем Збройних сил України для повернення контролю над рухом Чорним морем.

Наразі на півострові тривають запеклі бої, українські воїни намагаються звільнити його від окупантів, заявив австрійський військовий аналітик Том Купер.

За його словами, контроль над Кінбурнською косою є важливим як для українських захисників, так і для російських загарбників. Це пояснюється тим, що деокупація дає можливість контролювати морський рух.

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– Кінбурнський півострів примикає до східної течії Дніпра. Це означає, що морський рух залежить від того, хто контролює Кінбурнський півострів. Росія може перенести туди важке озброєння, стріляючи аж до Миколаєва та Одеси. Важливо відновити контроль на цій території, – наголошує він.

Військовий експерт стверджує, що бійцям Збройних сил України вже вдалося звільнили село Геройське, розташоване на початку Кінбурнської коси.

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Фото: Миколаївська облрада

Джерело: Суспільне
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