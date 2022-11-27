Німеччина передала Україні 10 танкових тягачів Oshkosh та 53 автомобілі

Листопад, 27 в 14:08

Минулого тижня Україна отримала від Німеччини десять танкових тягачів M1070 Oshkosh. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Берлін також передав 53 захищених автомобілі для Прикордонної служби країни.

До того ж до відправлення в Україну Німеччина готує ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення.

Зараз дивляться

Терміни та способи доставки техніки не розголошуються.

Минулого тижня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Берлін продовжуватиме надавати Києву військову допомогу, а також подбає, щоб уже поставлене озброєння могло служити довго.

Вона нагадала, що у випадку з Україною Берлін відійшов від свого правила не постачати зброю в так звані кризові регіони.

Джерело: Bundesregierung