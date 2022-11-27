Німеччина передала Україні 10 танкових тягачів Oshkosh та 53 автомобілі
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Минулого тижня Україна отримала від Німеччини десять танкових тягачів M1070 Oshkosh. Про це йдеться на сайті уряду ФРН.
Берлін також передав 53 захищених автомобілі для Прикордонної служби країни.
До того ж до відправлення в Україну Німеччина готує ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення.
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Терміни та способи доставки техніки не розголошуються.
Минулого тижня міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Берлін продовжуватиме надавати Києву військову допомогу, а також подбає, щоб уже поставлене озброєння могло служити довго.
Вона нагадала, що у випадку з Україною Берлін відійшов від свого правила не постачати зброю в так звані кризові регіони.
Джерело: Bundesregierung