Листопад, 23 в 0:39

Німеччина продовжуватиме надавати Україні військову допомогу, а також подбає, щоб уже поставлене озброєння могло слугувати довго.

Таку заяву у вівторок, 22 листопада, зробила міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час заходу, організованого Федеральною академією безпекової політики.

Вона нагадала, що у випадку з Україною Берлін відійшов від свого правила не постачати зброю в так звані кризові регіони.

Зараз дивляться

– Ми підтримуємо Україну в її праві на самозахист. Ми постачаємо їй зброю, хоча десятиріччями не постачали озброєння в кризові регіони. З 24 лютого насправді сталася зміна державної політики… Ми маємо подбати про те, щоб Україна в наступні місяці мала необхідне, – наголосила Ламбрехт.

На її думку, не варто плекати марних надій, що війна в нашій державі завершиться швидко.

У зв’язку з цим міністр заявила, що зараз потрібно забезпечити тривале використання вже наданої Києву військової техніки: самохідних артилерійських установок (САУ), реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), бойових машин піхоти (БМП) тощо.

– Важливо, щоб те, що передано, використовувалося тривалий час… Ми все продумали, щоб не було проблем, – запевнила Ламбрехт.

Міністр нагадала про створення ремонтного центру в Словаччині з технічного обслуговування військової техніки, яку Україні передали країни Заходу. За словами Ламбрехт, цей центр забезпечений потрібними запчастинами.

Вона також уточнила, що Україна отримає наступні три німецькі системи ППО Iris-T, яких немає навіть на озброєнні Бундесверу, в 2023 році.

Серед інших напрямків допомоги Ламбрехт назвала плани з підготовки п’яти тис. українських військовослужбовців на території Німеччини до літа наступного року, поставки генераторів. Міністр нагадала і про те, що ФРН прийняла майже мільйон українських біженців.

Наприкінці жовтня новий посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Берлін швидше розглядати постачання зброї нашій країні, зокрема танків і далекобійної артилерії.

На початку листопада Німеччина поінформувала, що передала для ЗСУ додаткову партію ракет до системи ППО Iris-T, а також колісні бронемашини Dingo з посиленим протимінним захистом.