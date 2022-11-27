Листопад, 27 в 16:57

Росія планувала воювати не лише з Україною, а й з Японією. Видання Newsweek пише, що за кілька місяців до того, як диктатор Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, Кремль розглядав варіант нападу на Японію.

У розпорядженні видання Newsweek опинився лист від особи з псевдонімом Вітер змін, яка співпрацювала з ФСБ, для російського правозахисника й журналіста Володимира Осєчкіна.

— Впевненість у тому, що країни (РФ та Японія, – Ред.) вийдуть у стадію гострого протистояння і навіть війни, була високою. Чому врешті для війни була обрана Україна – причини невідомі, – цитує видання фрагмент з листа.

Повідомляється, що в серпні 2021 року Кремль мав “досить серйозні плани щодо локального воєнного конфлікту з Японією”. Але водночас керівництво РФ вважало за краще почати вторгнення в Україну через кілька місяців.

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Інформатор детально описав позиції та переміщення гелікоптерів, які чекали сигналу для атаки на Японію. Паралельно мала бути запущена кремлівська пропагандистська машина, яка б позначала японців як “фашистів” та “нацистів”. Та в результаті ця тактика була застосована до українців.

Цей лист проаналізував представник Bellingcat Крісто Грозєв. Він сказав, що показав листа двом співробітнкиам ФСБ (чинному та колишньому), і ті сказали, що у них немає сумнівів, що листа написав їхній колега.

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Головний каменем спотикання між Японією та РФ є окуповані ще СРСР після Другої світової війни японські Північні території, а саме острови Кунашир, Ітуруп, Шикотан і Хабомай.

— Для Японії тут лежить наріжний камінь її сучасної геополітики: її статус країни, що програла у Другій світовій війні, все ще заважає японцям мати офіційні військові сили, службу зовнішньої розвідки та низку інших речей. Для Японії, повернення Курильських островів фактично означало б перегляд або навіть скасування їх післявоєнного статусу, – йдеться у листі.

Викривач зазначив, що для Москви ці острови це “розмінна монета”.

Newsweek пише, що Китай дуже негативно сприймає будь-які спроби перегляду післявоєнних домовленостей, і потенційна перемога Токіо в суперечці за Курили неприйнятна для Пекіна. Настільки, що Китай легко міг би ускладнити життя для РФ після такого.

Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе намагався домовитися з Росією щодо питання Курильських островів, а також реформуванні служби розвідки країни.

— Історично військова розвідка Японії завжди була на високому рівні, але після поразки у Другій світовій війні її просто скасували за умовою переможців.

У серпні 2021 року ФСБ розсекретила інформацію про те, як японські спецслужби катували радянських громадян під час Другої світової війни. Викривач ФСБ заявив, що перед службою стояло завдання розгорнути “інформаційну кампанію проти Японії в російському суспільстві”.

— Ще 8 серпня російські ЗМІ досить скупо коментували цю новину: вони стверджували, що Японія готувалася до війни з СРСР з 1938 року, виношувалися плани нападу, проводилися диверсії, тощо, – написав викривач.

Але далі він зазначив, що вже 16 серпня одночасно низка ЗМІ РФ вибухнули, обговорюючи розсекречені документи зовсім в іншому тоні: японці нібито проводили жахливі біологічні експерименти на радянських полонених і вкрай погано з ними поводилися.

— Вони ніби поміняли Японію на Україну, – додав він. Те, що Росія розглядала напад на Японію, це божевілля, як і те, що Росія напала на Україну, є божевіллям.

За словами особи під псевдонімом Вітер змін, війна була неминучою для Росії через маніакальне бажання війни з боку керівництва.