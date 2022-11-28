Листопад, 28 в 13:58

Німеччина погодиться на приєднання до Євросоюзу нових держав-членів лише тоді, якщо цей процес супроводжуватиметься реформуванням ЄС, щоб не поставити під загрозу здатність блоку діяти.

Про це заявив Йорг Кукіс, державний секретар федеральної канцелярії та головний радник канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Він висловив думку, що успіх реформи Євросоюзу залежатиме від того, “наскільки старанно ми ведемо переговори”, а також наскільки чітко озвучується позиція, що Берлін допустить розширення блоку “тільки в тому випадку, якщо будуть проведені інституційні реформи”.

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– Як в уряду Німеччини, у нас є дуже чітка позиція з цього приводу, і відповідь полягає в тому, що нам потрібна інституційна реформа. Принаймні одночасно з розширенням, – наголосив Кукіс.

Як пише видання Euractiv, заклик до реформування ЄС досі зустрічав опір, особливо з боку східних та скандинавських держав-членів блоку. Водночас нинішній уряд Німеччини наполягав на важливості реформи Євросоюзу з моменту приходу до влади минулого року. Берлін дотримується більш “прагматичного” підходу, який передбачає впровадження інституційної реформи у рамках існуючої угоди.

Канцлер Олаф Шольц особливо наполягає на необхідності переходу від одностайності до голосування більшістю під час ухвалення рішень у сфері зовнішньої чи податкової політики. Наразі для цього потрібне одноголосне голосування членів ЄС. Така норма, наприклад, дозволяє Угорщині блокувати певні рішення Євросоюзу щодо санкцій проти РФ та з інших питань.

Німеччина не самотня в своєму прагненні реформувати ЄС, оскільки інші великі країни-члени, такі як Франція чи Іспанія, також цього прагнуть. Підтримала цю ідею і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Проте кілька країн-членів виступають проти реформування блоку.

Наприкінці серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав розширити Євросоюз, щоб включити до складу блоку Україну, Молдову та Грузію.

А в жовтні Шольц виступив за реформування та розширення Європейського Союзу, закликавши до поступового скасування принципу одностайності під час ухвалення рішень.

Джерело: Euractiv