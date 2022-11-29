Тривають дискусії: Столтенберг про передачу Україні ЗРК Patriot

Листопад, 29 в 21:08

Наразі у Північноатлантичному союзі тривають дискусії щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це під час пресконференції у Бухаресті заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

— Наші дискусії стосуються надання нових систем, як, наприклад, Patriot, і зараз щодо цього триває дискусія. Але вона також стосується і того, щоб гарантувати, що вже поставлені системи ефективні та функціонують. А для цього ми маємо постачати запчастини та боєприпаси, – сказав Столтенберг.

За словами Столтенберга, партнери України обговорюють широкий спектр додаткових систем і те, як забезпечити стабільну роботу систем, переданих українським захисникам.

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Сьогодні у столиці Румунії стартував дводенний саміт НАТО, на якому зібралися глави МЗС країн Північноатлантичного договору.

Раніше Столтенберг заявив, що НАТО слід збільшити постачання палива, медикаментів, теплого екіпірування для військових та іншої допомоги Україні. Він наголосив, що Путін намагається використати зиму як зброю.

Як відомо Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після ракети, яка впала на території Польщі два тижні тому. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Пізніше глава польського Міноборони Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити системи Patriot в Україну. Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що використання систем НАТО поза її територією має бути узгоджене всіма державами-членами.

Але Єнс Столтенберг сказав, що члени організації Північноатлантичного договору не блокуватимуть це рішення, заявивши, що це можуть вирішувати окремі країни.

Джерело: NATO