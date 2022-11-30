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Окупанти заявили про призначення нового “директора” на Запорізькій АЕС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
ЗАЕС під окупацією росії
Фото: Getty Images

Російський Росенергоатом, який окупанти призначили керуючою компанією для захопленої Запорізької ОВА, заявив про призначення нового псевдодиректора станції Юрія Черничука.

За даними ЗМІ, перед цим він начебто обіймав посаду головного інженера в Державному підприємстві НАЕК Енергоатом.

– Новим “директором ЗАЕС і першим заступником гендиректора АТ експлуатуючої організації Запорізької електростанції” став Юрій Олексійович Черничук, який у системі координат колишнього роботодавця, концерну НАЕК, обіймав позицію головного інженера, – заявив радник гендиректора концерну Росенергоатом Ренат Карчаа.

Він стверджує, що Черничук декілька місяців був ключовою людиною в управлінні станцією, не втрачав зв’язку зі співробітниками АЕС.

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Представник російської компанії зазначає, що керівні посади в управлінні ЗАЕС нібито обіймають “представники колишнього колективу, які уклали контракт”. Він наголошує, що наразі немає ознак відходу РФ із ЗАЕС та Енергодару.

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