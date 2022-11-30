Окупанти заявили про призначення нового “директора” на Запорізькій АЕС

Листопад, 30 в 16:58

Російський Росенергоатом, який окупанти призначили керуючою компанією для захопленої Запорізької ОВА, заявив про призначення нового псевдодиректора станції Юрія Черничука.

За даними ЗМІ, перед цим він начебто обіймав посаду головного інженера в Державному підприємстві НАЕК Енергоатом.

– Новим “директором ЗАЕС і першим заступником гендиректора АТ експлуатуючої організації Запорізької електростанції” став Юрій Олексійович Черничук, який у системі координат колишнього роботодавця, концерну НАЕК, обіймав позицію головного інженера, – заявив радник гендиректора концерну Росенергоатом Ренат Карчаа.

Він стверджує, що Черничук декілька місяців був ключовою людиною в управлінні станцією, не втрачав зв’язку зі співробітниками АЕС.

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Представник російської компанії зазначає, що керівні посади в управлінні ЗАЕС нібито обіймають “представники колишнього колективу, які уклали контракт”. Він наголошує, що наразі немає ознак відходу РФ із ЗАЕС та Енергодару.