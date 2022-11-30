Росіяни понад два тижні не запускають Shahed-136 по Україні – речник Повітряних сил

Листопад, 30 в 19:35

Загарбники Російської Федерації понад два тижні не запускають на територію України ударні дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

Цей факт може свідчити про те, що перша партія безпілотників у Росії вже закінчилася. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Вже два тижні приблизно не спостерігаємо (а може і більше) цих іранських безпілотників. Ймовірно, що перша партія вже закінчилася, – сказав він.

Ігнат зазначає, що російські солдати запустили по території України орієнтовно 400 дронів іранського виробництва, з яких вдалося збити 340 безпілотників.

Зараз дивляться