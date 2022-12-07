Грудень, 07 в 10:05

Сенат США погодив проєкт оборонного бюджету на 2023 рік – він становитиме $848 млрд.

Документ оприлюднено на сайті конгресу США.

Американські законодавці погодилися надати Україні не менше $800 млн на безпеку, що на $500 млн більше, ніж запитував президент Джо Байден раніше цього року.

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Також у бюджеті передбачена допомога Тайваню на розширення співробітництва в галузі безпеки на суму до $10 млрд впродовж п’яти років.

Загалом законопроєкт передбачає витрати на оборону на $45 млрд більше, ніж запросив Байден, оскільки під час обговорення у Конгресі прагнули усунути наслідки глобальної інфляції та надати Україні додаткову допомогу у сфері безпеки.

Цей бюджет може стати найбільшим в історії США, якщо його підтримають конгресмени та сенатори, а потім підпише президент Джо Байден.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі обговорили підтримку України та вчергове засудили вторгнення Росії.

Лідери двох країн пообіцяли продовжувати допомогу Україні стільки, скільки це буде необхідно.