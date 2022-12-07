Україна має право захищатися: генсек НАТО про удари по аеродромах в Росії
Україна має право захищатися від атак Росії на її міста та критичну інфраструктуру.
Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання про нещодавні удари на стратегічні аеродроми у Росії, передає Bloomberg.
В інтерв’ю Financial Times він сказав, що наразі умови “не дозріли” для мирних переговорів.
— Росія не показала жодних ознак для участі в переговорах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України, – сказав генсек.
За словами Столтенберга, в України є певне занепокоєння, що Росія може використати паузу у бойових діях, щоб перегрупуватися та розпочати ще більший наступ пізніше, враховуючи, що зараз Україна “має імпульс”.
Столтенберг додав, що НАТО має бути готовим до складних відносин з Росією протягом тривалого часу.
— Коли ця війна закінчиться, це не означає, що ми повернемося до якихось хороших або нормальних відносин з Росією, – сказав він.
Генсек вважає, що взимку війна, найімовірніше, перейде у спокійнішу фазу. Обидві сторони займатимуться перегрупуванням та переозброєнням сил, тому країни НАТО мають продовжувати надавати підтримку Україні.