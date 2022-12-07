Україна має право захищатися: генсек НАТО про удари по аеродромах в Росії

Грудень, 07 в 18:02

Україна має право захищатися від атак Росії на її міста та критичну інфраструктуру.

Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання про нещодавні удари на стратегічні аеродроми у Росії, передає Bloomberg.

В інтерв’ю Financial Times він сказав, що наразі умови “не дозріли” для мирних переговорів.

Зараз дивляться

— Росія не показала жодних ознак для участі в переговорах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України, – сказав генсек.

За словами Столтенберга, в України є певне занепокоєння, що Росія може використати паузу у бойових діях, щоб перегрупуватися та розпочати ще більший наступ пізніше, враховуючи, що зараз Україна “має імпульс”.

Столтенберг додав, що НАТО має бути готовим до складних відносин з Росією протягом тривалого часу.

— Коли ця війна закінчиться, це не означає, що ми повернемося до якихось хороших або нормальних відносин з Росією, – сказав він.

Генсек вважає, що взимку війна, найімовірніше, перейде у спокійнішу фазу. Обидві сторони займатимуться перегрупуванням та переозброєнням сил, тому країни НАТО мають продовжувати надавати підтримку Україні.