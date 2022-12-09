Посилення ППО України: про що говорив Залужний з начальником Об‘єднаного штабу ЗС Франції

Грудень, 08 в 23:51

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу ЗС Франції, генералом армії Тьєрі Бюркаром.

– Обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни. Наголосив на масованому застосуванні противником ракет та безпілотників по цивільних обʼєктах, що беззаперечно актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України, – зазначає головнокомандувач ЗСУ в Telegram.

Валерій Залужний подякував начальнику французької армії та всьому народу країни за підтримку, а також військову допомогу Збройним силам України.