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Посилення ППО України: про що говорив Залужний з начальником Об‘єднаного штабу ЗС Франції

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Валерій Залужний
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу ЗС Франції, генералом армії Тьєрі Бюркаром.

– Обговорили ситуацію на фронті російсько-української війни. Наголосив на масованому застосуванні противником ракет та безпілотників по цивільних обʼєктах, що беззаперечно актуалізує питання посилення протиповітряної оборони України, – зазначає головнокомандувач ЗСУ в Telegram.

Валерій Залужний подякував начальнику французької армії та всьому народу країни за підтримку, а також військову допомогу Збройним силам України.

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