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ЄС хоче збільшити фінансування фонду постачання зброї, який допомагає Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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ЄС хоче збільшити фінансування фонду постачання зброї, який допомагає Україні
Фото: Pixabay

Країни-члени Європейського Союзу мають намір збільшити розмір свого фонду для фінансування постачання озброєння щонайменше на €2 млрд уже наступного тижня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімних осіб, які не захотіли називати своїх імен, оскільки переговори є закритими.

Європейський фонд миру, який наразі має межу в близько €6 млрд, відшкодовує урядам військові поставки в Україну, а також використовується для підтримки інших країн.

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Більшу частина коштів фонду виділено на військову допомогу Україні, а країни-члени бачать необхідність у подальшій підтримці.

Міністри закордонних справ ЄС можуть підписати збільшення межі на €2 млрд під час зустрічі в Брюсселі 12 грудня, повідомили анонімні джерела видання.

Якщо до того часу переговорити не будуть завершені, тоді лідери ЄС можуть розглянути це питання пізніше цього тижня.

Пропозиція потребує одностайного схвалення всіх держав-членів. Джерела стверджують, що згодом установу можна буде поповнити ще більшою кількістю грошей.

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Джерело: Bloomberg
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