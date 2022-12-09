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Повітряні сили РФ передислокували далеку авіацію після вибухів на аеродромах – Ігнат

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Повітряні сили РФ передислокували далеку авіацію після вибухів на аеродромах – Ігнат
Фото: Depositphotos

Повітряні сили Російської Федерації після вибухів на аеродромах 5 грудня передислокували та розосередили свою далеку авіацію.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, росіяни зосередили авіацію на різних аеродромах РФ.

– Свою стратегічну далеку авіацію вони розтягнули, де це можливо, де її можна обслуговувати, де є відповідні злітно-посадкові смуги, які вони можуть використати, – розповів Ігнат.

Вранці 5 грудня прогриміли вибухи на військовому аеродромі в Енгельсі Саратовської області.

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Відомо, що безпілотник упав на злітно-посадковій смузі, через що було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-195 і поранено двох людей.

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