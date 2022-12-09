Грудень, 09 в 9:58

Російські окупаційні війська використовують тактику терористів ІДІЛ під час замінування територій України.

Про це заявив представник Державного департаменту США, менеджер у справах Європи Майкл Тірре на брифінгу Гельсінської комісії американського Конгресу.

Посилаючись на дані від української сторони, він повідомив, що солдати РФ цілеспрямовано мінують будинки, дитячі іграшки та навіть тіла вбитих.

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Тірре зазначив, що подібну тактику використовували терористи ІДІЛ в Іраку та Сирії.

– Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити стільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок, – наголосив він.

За словами представника Держдепу, на наявність вибухонебезпечних пристроїв, мін потрібно перевірити більш ніж 160 тис. кв. км території України. І це лише попередня оцінка.

– Це територія розміром приблизно з Вірджинію, Меріленд і Коннектикут разом узяті, – заявив він.

Тірре з посиланням на міжнародних експертів уточнив, що величезна кількість російських боєприпасів, що не розірвалися (від 10% до 30%), залишатиметься в землі протягом наступних років. А тому розмінування України буде найбільшим викликом для саперів із часів Другої світової війни.

Тірре додав, що розмінування територій є першочерговим завданням уряду України. Над цим уже працюють вибухотехніки ДСНС, Національної поліції України та інших відомств. З березня українські фахівці знайшли та знищили понад 500 тис. вибухонебезпечних предметів.

За словами представника Держдепу, команд для розмінування в Україні наразі недостатньо через величезну площу мінного забруднення. Саме тому США хочуть посилити допомогу в сфері підготовки саперів та надання додаткового обладнання.

Держдепартамент США виділив $91,5 млн на допомогу Україні з розмінуванням у 2023 році. Кошти спрямують на навчання саперів, надання обладнання, забезпечення роботи команд з розмінування.

За даними Тірре, Україна наразі має понад 200 груп із розмінування, до яких входять більш ніж 1 тис. співробітників. У планах – збільшити цю кількість до 400 груп.

Джерело: Держдеп США