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Звільнені захисники Азовсталі у Туреччині можуть зустрітися з рідними – Єрмак

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Звільнені захисники Азовсталі у Туреччині можуть зустрітися з рідними – Єрмак

Звільнені з російського полону захисники Маріуполя та Азовсталі, які перебувають у Туреччині, можуть зустрітися зі своїми рідними до початку свят.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу у Києві 9 грудня.

– Ми працюємо над тим, щоб рідні потрапили до них ще до новорічних та різдвяних свят, – сказав Єрмак.

За словами Єрмака, він перебуває на постійному зв’язку зі звільненими захисниками.

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– Вони в добрих умовах, вони продовжують проходити медичне, вже не обстеження, а лікування, відновлення, – запевняє голова Офісу президента.

Єрмак також розповів, що вони допомагають у питаннях звільнення інших українських військовополонених, яких треба повернути додому.

– Ми співпрацюємо з ними у роботі над списками людей, яких ми повертаємо. Вони добре знають людей, які перебували на Азовсталі, – поділився він.

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