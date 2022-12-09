Звільнені захисники Азовсталі у Туреччині можуть зустрітися з рідними – Єрмак

Грудень, 09 в 15:30

Звільнені з російського полону захисники Маріуполя та Азовсталі, які перебувають у Туреччині, можуть зустрітися зі своїми рідними до початку свят.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу у Києві 9 грудня.

– Ми працюємо над тим, щоб рідні потрапили до них ще до новорічних та різдвяних свят, – сказав Єрмак.

За словами Єрмака, він перебуває на постійному зв’язку зі звільненими захисниками.

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– Вони в добрих умовах, вони продовжують проходити медичне, вже не обстеження, а лікування, відновлення, – запевняє голова Офісу президента.

Єрмак також розповів, що вони допомагають у питаннях звільнення інших українських військовополонених, яких треба повернути додому.