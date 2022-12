Пропозиція Білорусі щодо транспортування українського зерна до Литви є пасткою та спробою уникнути західних санкцій.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа в своєму офіційному Twitter-акаунті.

Він нагадав, що українське зерно вже транспортується через Польщу та інші держави до портів Балтії.

An offer by Belarus to transport Ukrainian grain through its territory to Lithuania is just another attempt to escape sanctions.

Ukrainian grain already travels through Poland and other countries to Baltic ports.

It is a trap. Let’s not fall into it.

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 10, 2022