Грудень, 10 в 17:51

Пропозиція Білорусі щодо транспортування українського зерна до Литви є пасткою та спробою уникнути західних санкцій.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа в своєму офіційному Twitter-акаунті.

Він нагадав, що українське зерно вже транспортується через Польщу та інші держави до портів Балтії.

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– Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви – це чергова спроба уникнути санкцій… Це пастка. Давайте не потрапляти в неї, – наголосив Науседа.

An offer by Belarus to transport Ukrainian grain through its territory to Lithuania is just another attempt to escape sanctions. Ukrainian grain already travels through Poland and other countries to Baltic ports. It is a trap. Let’s not fall into it. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 10, 2022

Раніше сьогодні з’явилася інформація, що Білорусь без жодних передумов згодна на транзит зерна з України через свою територію для подальшого експорту з портів Литви.

У цьому генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша запевнив заступник голови МЗС Білорусі Юрій Амбразевич. Натомість він закликав дозволити експорт білоруських мінеральних добрив, які перебувають під санкціями.