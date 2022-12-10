Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Пастка і спроба втекти від санкцій: президент Литви про зернову пропозицію Білорусі

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Гітанас Науседа
Фото: Getty Images

Пропозиція Білорусі щодо транспортування українського зерна до Литви є пасткою та спробою уникнути західних санкцій.

Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа в своєму офіційному Twitter-акаунті.

Він нагадав, що українське зерно вже транспортується через Польщу та інші держави до портів Балтії.

Зараз дивляться

– Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви – це чергова спроба уникнути санкцій… Це пастка. Давайте не потрапляти в неї, – наголосив Науседа.

Раніше сьогодні з’явилася інформація, що Білорусь без жодних передумов згодна на транзит зерна з України через свою територію для подальшого експорту з портів Литви.

У цьому генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша запевнив заступник голови МЗС Білорусі Юрій Амбразевич. Натомість він закликав дозволити експорт білоруських мінеральних добрив, які перебувають під санкціями.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка