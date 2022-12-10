США розгорнуть у Латвії артилерійські та авіаційні підрозділи

Грудень, 10 в 14:03

Сполучені Штати на ротаційній основі спрямують до Латвії своїх солдатів та військову техніку.

Це передбачено вже погодженим планом щодо посилення військової присутності в країнах Балтії, повідомляють у Міністерстві оборони Латвії.

У відомстві зазначають, що розгорнуті на військових базах Адажі та Лієлварде ротаційні підрозділи значною мірою сприятимуть стримуванню та обороні, а також покращать взаємосумісність між Збройними силами Латвії та США.

Зараз дивляться

Відомо, що спершу Збройні сили Сполучених Штатів планують розгорнути артилерійські та авіаційні підрозділи.

– Коли наші партнери говорять про оборону країн Балтії, вони не жартують, – наголошує міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

За його словами, уряд США усвідомлює, що стримування базується на потужній присутності та співпраці.

– Наші союзники завжди підтримували незалежність країн Балтії і сьогодні, оцінюючи геополітичні ризики, переконливо демонструють, що продовжуватимуть це робити, – додав Артіс Пабрікс.

До слова, уже найближчими тижнями США спрямують до Естонії піхотну роту, пускову установку HIMARS, а також відповідне обладнання та системи управління.

Нагадаємо, що розширити ротаційне розгортання та повну присутність американських сил у Балтійському регіоні президент США Джо Байден зобов’язався під час триденного саміту НАТО в Мадриді в червні 2022 року.

Джерело: Міністерство оборони Латвії