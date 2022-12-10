США розгорнуть у Латвії артилерійські та авіаційні підрозділи
Сполучені Штати на ротаційній основі спрямують до Латвії своїх солдатів та військову техніку.
Це передбачено вже погодженим планом щодо посилення військової присутності в країнах Балтії, повідомляють у Міністерстві оборони Латвії.
У відомстві зазначають, що розгорнуті на військових базах Адажі та Лієлварде ротаційні підрозділи значною мірою сприятимуть стримуванню та обороні, а також покращать взаємосумісність між Збройними силами Латвії та США.
Відомо, що спершу Збройні сили Сполучених Штатів планують розгорнути артилерійські та авіаційні підрозділи.
– Коли наші партнери говорять про оборону країн Балтії, вони не жартують, – наголошує міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.
За його словами, уряд США усвідомлює, що стримування базується на потужній присутності та співпраці.
– Наші союзники завжди підтримували незалежність країн Балтії і сьогодні, оцінюючи геополітичні ризики, переконливо демонструють, що продовжуватимуть це робити, – додав Артіс Пабрікс.
До слова, уже найближчими тижнями США спрямують до Естонії піхотну роту, пускову установку HIMARS, а також відповідне обладнання та системи управління.
Нагадаємо, що розширити ротаційне розгортання та повну присутність американських сил у Балтійському регіоні президент США Джо Байден зобов’язався під час триденного саміту НАТО в Мадриді в червні 2022 року.
Джерело: Міністерство оборони Латвії