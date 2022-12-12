Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

Ефективна ППО та відновлення енергосистеми: Зеленський поговорив з Байденом

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ефективна ППО та відновлення енергосистеми: Зеленський поговорив з Байденом
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Білого дому Джо Байденом. Він подякував США за оборонну та фінансову допомогу, яка сприяє досягненню успіху на полі бою.

Глава держави зазначає, що безпрецедентна підтримка США надає можливість утримувати стабільність української економіки.

– Цінуємо і допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми України. Сподіваюсь на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період, – наголошує президент.

Зараз дивляться

Він подякував президенту США за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також за чітку та послідовну відданість принципам суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував новий ребус, який вже почали відгадувати українці.

Читайте
ТЕС та АЕС мають більше дати електрики наступного тижня: Кудрицький про відновлення енергосистеми

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка