Ефективна ППО та відновлення енергосистеми: Зеленський поговорив з Байденом

Грудень, 12 в 1:05

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Білого дому Джо Байденом. Він подякував США за оборонну та фінансову допомогу, яка сприяє досягненню успіху на полі бою.

Глава держави зазначає, що безпрецедентна підтримка США надає можливість утримувати стабільність української економіки.

– Цінуємо і допомогу, яку США надають на відновлення енергосистеми України. Сподіваюсь на подальше поглиблення співпраці у цій сфері. Наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони для України. Потрібно зробити все можливе для захисту мирного населення України та її критичної інфраструктури. Це особливо важливо саме зараз, коли в Україні розпочався зимовий період, – наголошує президент.

Зараз дивляться

Він подякував президенту США за підтвердження готовності підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно, а також за чітку та послідовну відданість принципам суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

Водночас глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував новий ребус, який вже почали відгадувати українці.