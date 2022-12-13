Грудень, 13 в 15:25

У вівторок, 13 грудня, уряд Великої Британії оголосив про новий пакет санкцій. Він спрямований проти російських воєначальників, причетних до ударів по українській цивільній інфраструктурі, а також проти іранських бізнесменів і посадових осіб, залучених до виробництва та постачання Кремлю дронів-камікадзе.

Відповідну інформацію оприлюднило британське Міністерство закордонних справ.

У відомстві зазначили, що Росія лише посилює кампанію терору проти України. І безпілотники іранського виробництва зіграли центральну роль у терористичних нападах на цивільне населення та об’єкти в нашій державі.

Зараз дивляться

– Росія посилює свою кампанію терору проти України, завдаючи ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі і занурюючи її народ у темряву та холод зими, – йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що Іран фактично став одним із головних військових спонсорів Росії у повномасштабній війні проти України. Саме тому запроваджені нові обмежувальні заходи.

Новий санкційний список налічує 16 позицій. До нього, зокрема, потрапили 12 російських військових командирів, причетних до ракетних ударів по українських містах:

генерал-полковник, командувач Ракетними військами РФ стратегічного призначення Сергій Каракаєв;

генерал-полковник, командувач Повітряно-десантними військами РФ Михайло Теплинський;

генерал-лейтенант, командувач ракетними військами і артилерією Михайло Матвєєвський;

генерал-лейтенант, начальник головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ Микола Паршин;

генерал-лейтенант, командувач 35 загальновійськової армії РФ Олександр Санчик;

генерал-лейтенант, начальник штабу групи російських військ Захід Михайло Зусько;

генерал-майор, командир 3 мотострілецької дивізії Олексій Авдєєв;

генерал-майор, директор Головного обчислювального центру генштабу РФ Роберт Баранов (його розслідування Bellingcat ідентифікувало як командира підрозділу

генерал-майор, начальник Управління створення та управління безпілотними літальними апаратами Олександр Новіков;

генерал-майор, командир 144 мотострілецької дивізії Олег Цоков;

полковник, начальник ракетних військ і артилерії 1 танкової армії РФ Георгій Шуваєв;

полковник, командир 4 танкової дивізії Євген Журавльов.

Читайте Нова Зеландія запровадила санкції проти 23 росіян за фейки про війну в Україні

Що стосується Ірану, санкції запроваджено проти:

компанії MADO, яка відповідає за виробництво двигунів для безпілотників, котрі РФ використовує проти України;

директора цієї компанії Юсефа Абуталебі;

бригадного генерала Корпусу вартових ісламської революції Абдоллаха Мехрабі;

голови Організації авіаційної промисловості Ірану Афшина Хадже Фарда.

– Продумані атаки російських військ на міста та невинних мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді. Іранський режим усе більше ізольований перед обличчям оглушливих закликів до змін з боку власного народу та укладає мерзенні угоди з Путіним у відчайдушній спробі вижити. Путін хоче зламати дух України, але йому це не вдасться. Україна переможе, і Україна буде відбудована, – наголосив очільник МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

Санкції передбачають замороження активів та заборону на в’їзд до Великої Британії.

Напередодні Рада Євросоюзу схвалила нові санкції проти Ірану через жорстокі придушення протестів, ситуацію з правами людини, а також військове співробітництво з РФ, зокрема поставки дронів.

Джерело: МЗС Великої Британії