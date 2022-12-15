Грудень, 15 в 21:42

Лідери Європейського Союзу на сьогоднішньому засіданні погодилися продовжити чинні санкції проти Росії наступного року.

Про це поінформував у своєму Twitter журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Обмежувальні заходи проти країни-агресора планують продовжити ще на пів року. Рішення набуде чинності в січні 2023 року.

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– Лідери Євросоюзу тепер також погодилися продовжити діючі санкції ЄС щодо Росії на шість місяців. Це буде офіційно зроблено в січні, – наголосив Йозвяк.

EU leaders have now also agreed to extend existing EU sanctions on #Russia by 6 months. this will be officially done in January. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022

Крім того, журналіст повідомив, що сьогодні ввечері посли ЄС збираються на зустріч у Брюсселі. Йозвяк припустив, що вони можуть спробувати остаточно узгодити дев’ятий пакет санкцій проти РФ.

new coreper (EU ambassadors) meeting in Brussels at 18.30. time to finally approve the 9th sanctions package on #Russia? #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022

Як відомо, майбутні санкції Євросоюзу можуть вдарити по так званих російських ЗМІ та пропагандистах. Нові списки нараховують 144 особи. Серед них є пропагандист Борис Корчевніков, співак Григорій Лепс, режисер Микита Михалков та інші.

Днями глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що глави МЗС країн ЄС мають різні думки щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії, а тому це питання ще узгоджується.