Лідери Європейського Союзу на сьогоднішньому засіданні погодилися продовжити чинні санкції проти Росії наступного року.

Про це поінформував у своєму Twitter журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Обмежувальні заходи проти країни-агресора планують продовжити ще на пів року. Рішення набуде чинності в січні 2023 року.

EU leaders have now also agreed to extend existing EU sanctions on #Russia by 6 months. this will be officially done in January. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 15, 2022