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В Євросоюзі готуються продовжити санкції проти РФ ще на шість місяців – ЗМІ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
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Євросоюз
Фото: Depositphotos

Лідери Європейського Союзу на сьогоднішньому засіданні погодилися продовжити чинні санкції проти Росії наступного року.

Про це поінформував у своєму Twitter журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

Обмежувальні заходи проти країни-агресора планують продовжити ще на пів року. Рішення набуде чинності в січні 2023 року.

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– Лідери Євросоюзу тепер також погодилися продовжити діючі санкції ЄС щодо Росії на шість місяців. Це буде офіційно зроблено в січні, – наголосив Йозвяк.

Крім того, журналіст повідомив, що сьогодні ввечері посли ЄС збираються на зустріч у Брюсселі. Йозвяк припустив, що вони можуть спробувати остаточно узгодити дев’ятий пакет санкцій проти РФ.

Як відомо, майбутні санкції Євросоюзу можуть вдарити по так званих російських ЗМІ та пропагандистах. Нові списки нараховують 144 особи. Серед них є пропагандист Борис Корчевніков, співак Григорій Лепс, режисер Микита Михалков та інші.

Днями глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що глави МЗС країн ЄС мають різні думки щодо дев’ятого пакету санкцій проти Росії, а тому це питання ще узгоджується.

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