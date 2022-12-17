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Факти / Світ / Світові новини

Потенціал перебільшений: Годжес сумнівається у здатності РФ до наступу в лютому

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Бен Ходжес
Фото: Getty Images

Навряд чи Росія зможе мобілізувати необхідні ресурси для нового наступу в лютому наступного року, вважає колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес.

Про це він написав у Twitter у відповідь на прогнози головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та міністра оборони України Олексія Резнікова.

– Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, принаймні не такої якості. Перебільшення потенціалу для нових наступів РФ підживлює тих, хто шукає причини не продовжувати підтримку України, – наголосив він.

 

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Днями глава Міноборони Олексій Резніков в інтерв’ю The Guardian заявив, що РФ може розпочати новий великий наступ вже на початку наступного року.

За його словами, Росія мобілізувала близько 300 тис. солдатів, з який половину вже використовує для посилення своїх підрозділів, а решту ретельно готує до майбутніх наступів.

Перед цим головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти можуть відновити широкий наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а в гіршому – у січні.

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