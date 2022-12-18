Вторгнення Росії в Україну відкрило ворота пекла – архієпископ Кентерберійський

Грудень, 18 в 18:18

Вторгнення Росії в Україну “відкрило ворота пекла”, вивільнивши “кожне зло” по всьому світу, починаючи від вбивств і зґвалтувань на окупованих територіях до голоду та боргів в Африці та Європі.

Про це сказав архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі після візиту в Україну, повідомляє The Guardian.

Він сказав, що був вражений масштабами масових могил у Бучі, фотографіями того, що було зроблено з людьми там, зґвалтуваннями, масовими вбивствами, катуваннями з боку окупаційних російських військ.

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За словами архієпископа, наслідки вторгнення відчуваються далеко за межами України.

— Коли в Україну вторглися за рішенням Путіна, ворота пекла були відкриті, і все зло сила вилилося по всьому світу. Я був у Мозамбіку за тиждень до того, як поїхав до України, там голод поширюється на усе узбережжя Східної Африки, — сказав він у коментарі BBC.

Архієпископ підкреслив, що інфляція, енергетична криза, страждання, нестача ліків – “все це зло вирвалося на свободу, і поки не буде виведення військ та припинення вогню, ми не зможемо досягти прогресу у примиренні”.

За його словами, у Великій Британії зростання цін на продукти харчування та паливо, принаймні частково викликане війною, призвело до того, що за останні 18 місяців кількість людей, які звертаються за допомогою до продовольчих банків, зросла на 400%.

Велбі публічно розкритикував Росію за розв’язану війну проти України, наголошуючи на повномасштабному вторгненні у лютому, яке він назвав актом великого зла.

У листопаді Велбі відвідав Україну, щоб зустрітися з церковними лідерами, а також внутрішньопереміщеними особами.

Скріншот: The Archbishop of Canterbury