Грудень, 19 в 22:11

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що його країна готує наступний пакет військової допомоги для України.

Таку заяву він зробив під час зустрічі лідерів країн, які входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Політик наголосив, що підтримка України має тривати доти, доки не буде досягнутий мир, на який заслуговує наша держава.

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– Ми обговорили ситуацію в Україні, наші погляди одностайні: підтримувати Україну доти, доки вона не досягне легітимного миру, – заявив Нііністьо, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі.

Водночас він зазначив, що складно припустити, коли такий мир буде досягнутий.

Журналісти також запитали в учасників зустрічі, що вони думають про ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо “гарантій безпеки” для РФ. Цю ідею, зокрема, відкинули лідери Нідерландів, Литви та Естонії. А президент Фінляндії нагадав, що гарантії потрібні сусіднім з Росією країнам.

– Сусіди Росії – це ті, кому потрібні гарантії безпеки. Якщо РФ надасть своїм сусідам гарантії безпеки, можна буде розглянути гарантії аналогічного масштабу, – заявив Нііністьо.

Видання пише, що учасники зустрічі, яка проходила в Латвії, висловили одностайну підтримку України.

– Сьогодні серед лідерів Об’єднаних експедиційних сил ми обговорили нашу непохитну підтримку України, а також шляхи покращення безпеки у Північній Європі та регіоні Балтійського моря, – поінформував президент Фінляндії в своєму Twitter.

Today among the JEF leaders, we discussed our unwavering commitment to support Ukraine and how to improve the security in Northern Europe and the Baltic Sea region. The Joint Expeditionary Force is an important framework for Finland’s defence cooperation. pic.twitter.com/k5hZZzyi2A — Sauli Niinistö (@niinisto) December 19, 2022

Об’єднані експедиційні сили (JEF) були утворені в 2015 році Великою Британією. До їх складу також входять Данія, Фінляндія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція та Норвегія.

Як відомо, в середині листопада Фінляндія оголосила про пакет військової допомоги для України розміром €55,6 млн. Це був десятий пакет обладнання та озброєння для української армії з початку повномасштабного російського вторгнення.

Крім того, Фінляндія готова прихистити взимку ще 10 тис. українців.

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Джерело: Yle