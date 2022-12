Президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що його країна готує наступний пакет військової допомоги для України.

Таку заяву він зробив під час зустрічі лідерів країн, які входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF).

Політик наголосив, що підтримка України має тривати доти, доки не буде досягнутий мир, на який заслуговує наша держава.

Водночас він зазначив, що складно припустити, коли такий мир буде досягнутий.

Журналісти також запитали в учасників зустрічі, що вони думають про ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо “гарантій безпеки” для РФ. Цю ідею, зокрема, відкинули лідери Нідерландів, Литви та Естонії. А президент Фінляндії нагадав, що гарантії потрібні сусіднім з Росією країнам.

Видання пише, що учасники зустрічі, яка проходила в Латвії, висловили одностайну підтримку України.

Today among the JEF leaders, we discussed our unwavering commitment to support Ukraine and how to improve the security in Northern Europe and the Baltic Sea region.

The Joint Expeditionary Force is an important framework for Finland’s defence cooperation. pic.twitter.com/k5hZZzyi2A

— Sauli Niinistö (@niinisto) December 19, 2022