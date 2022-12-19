ЄС погодився тимчасово обмежити ціни на газ на рівні €180

Грудень, 19 в 18:22

Країни Європейського Союзу досягли угоди про обмеження цін на природний газ на рівні €180. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чеське головування у Раді ЄС.

Стеля цін буде запроваджена з 15 лютого. Його мета – запобігання екстремальним коливанням цін.

Зазначається, що механізм активується, якщо різниця в ціні зі світовими цінами на скраплений природний газ перевищує €35. Ціни мають залишатися вище обох стель протягом трьох днів, щоб запустити механізм.

Зараз дивляться

У проєкті пропозиції зазначено, що дія верхньої межі буде призупинена у разі певних обставин, наприклад, якщо це призведе до збільшення маржинальних вимог учасників газового ринку.

Попереднє обговорення цінової стелі відбулося 15 грудня на одноденному саміті лідерів країн Євросоюзу в Брюсселі, але тоді досягти угоди не вдалося. Було вирішено відкласти дебати до засідання міністрів енергетики країн Євросоюзу 19 грудня.

Раніше повідомлялося, що уряд Чехії запропонував знизити граничну ціну до €188 за МВт-год порівняно з €275, що запропонувала Європейська комісія минулого місяця.

Останніми тижнями Німеччина виступала за обережний підхід, водночас Бельгія, Греція, Італія та Польща вимагали більш агресивного інструменту, з верхньою межею ціни на рівні нижче €200.