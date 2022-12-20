Грудень, 20 в 17:59

Російська Федерація планує передати Ірану сучасні військові компоненти, якщо Тегеран надасть Москві сотні безпілотників.

Про це під час виступу в британському парламенті заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, слова якого наводить Reuters.

– Іран став одним із головних військових спонсорів Росії. В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як Близький Схід, так і міжнародну безпеку. Ми повинні викрити цю угоду. Фактично, я зробив це щойно, – сказав він під час заяви щодо російсько-української війни.

Іран співпрацює з Росією протягом багатьох місяців після вторгнення РФ в Україну. Так, з-поміж іранської підтримки, Росія отримала дрони-камікадзе Shahed-136, а також оснащення для російських військовослужбовців у вигляді касок, бронежилетів тощо. Крім того, протягом останніх місяців західні медіа повідомляли, що Росія намагається домовитись з Іраном про постачання іранських ракет, щоб завдавати терористичних атак по Україні.

Зараз дивляться

Водночас офіційний Тегеран регулярно заперечує інформацію про постачання Росії безпілотників.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Іран передав Росії нову партію безпілотників, яка містить 250 дронів-камікадзе.

Фото: ГУР МО