Грудень, 22 в 17:16

Офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані розкритикував заяви президента України Володимира Зеленського у Конгресі США щодо того, що офіційний Тегеран підтримує війну Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Ірану.

Нассер Канаані називає висловлювання Зеленського грубими та безпідставними.

Зараз дивляться

У заяві МЗС говориться, що Іран неодноразово відповідав на нібито безпідставні звинувачення щодо постачання ударних безпілотників, висунуті українськими офіційними особами проти Ісламської Республіки.

Нассер Канаані заявив, що Ісламська Республіка Іран нібито не постачала жодної військової техніки жодній зі сторін для використання у війні в Україні.

За словами Канаані, Іран завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, зокрема і України. А ще він попередив президента Володимира Зеленського про те, що стратегічний терпець Ірану щодо таких необґрунтованих звинувачень не нескінченний.

Канаані також порадив президенту України здобути урок із долі інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США.

Нагадаємо, що президент Зеленський у своєму виступі перед обома палатами Конгресу США вчергове заявив про військову підтримку Росії з боку Тегерана.

– Коли Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається знищити їх ракетами. Ба більше, Росія знайшла спільника в цій геноцидній політиці – Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого, – заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що з жовтня Росія почала масовані обстріли цивільної та критичної інфраструктури України. Ракети та дрони летять навіть у звичайні житлові будинки, де жертвами стають цілі сім’ї.

Іранські дрони-камікадзе Shahed, які росіяни переназвали як Герань, руйнують енергетичні об’єкти. Через це вся Україна вже понад два місяці живе з тривалими відключеннями світла.

США, Європейський Союз і Канада вже запровадили санкції проти Ірану за військову допомогу Росії.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що РФ планує передати Ірану сучасні військові компоненти, якщо Тегеран надасть Москві сотні безпілотників.

Офіційно Москва й Тегеран заперечують постачання дронів-камікадзе Shahed.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Іран передав Росії нову партію безпілотників, яка містить 250 дронів-камікадзе.

Джерело: МЗС Ірану

Фото: МЗС Ірану