З цією Росією таке важко уявити: Макрон назвав вступ України в НАТО малоймовірним

Грудень, 22 в 12:44

Вступ України до НАТО – не найімовірніший сценарій. Про це президент Франції Емануель Макрон заявив у розмові з журналістами газет Le Monde, Wall Street Journal і An Naha.

Розмова відбулася в літаку, коли він повертався до Парижа після участі у саміті в Аммані (Йорданія) та зустрічі з королем Абдалою II.

Макрон сказав, що Києву слід дати “надійніші гарантії безпеки, враховуючи, що він зазнав нападу з боку Росії”.

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Президент Франції додав, що сьогоднішнім пріоритетом є захист України. Однак, на його думку, вступ України до НАТО Кремль за будь-яких обставин розглядатиме як конфронтацію.

— З цією Росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО – що не є найбільш ймовірним сценарієм – чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки. Наприкінці буде потрібно усім сідати за стіл переговорів… І я не хочу, щоби в майбутньому перемовини вели лише Китай і Туреччина, – сказав Макрон.

Серед іншого в інтерв’ю він заявив, що Європі варто зменшити свою залежність від США та розвинути власні оборонні можливості, водночас відіграючи більш активну роль у НАТО.

Напередодні Макрон повідомив, що Франція доставила в Україну ракетні установки Crotale і зброю. За його словами, на початку наступного року Париж відправить ще більше.

Макрон додав, що він працює з міністром збройних сил Франції Себастьяном Лекорню, щоб мати можливість дістати корисну зброю та боєприпаси для ЗСУ в першому кварталі 2023 року, щоб “українці могли захистити себе від бомбардувань”.

Джерела: The Wall Street Journal, Le Monde