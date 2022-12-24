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Суровікін об’єднався з найманцями ПВК Вагнер проти Шойгу – Буданов

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Суровікін об’єднався з найманцями ПВК Вагнер проти Шойгу – Буданов

Стратегія російської сторони багато в чому продиктована політичними амбіціями керівника приватної військової компанії Вагнер Євгена Пригожина.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю газеті New York Times.

За його словами, за допомогою найманих зеків Пригожин безуспішно намагається захопити Бахмут, щоб відтіснити на задній план командирів регулярної російської армії.

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Він додав, що ПВК Вагнер координує свої дії з армією РФ, але є основною силою на Бахмутському фронті.

Буданов каже, що російський генерал Сергій Суровікін у вересні об’єднався з Пригожиним у суперництві з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

— Тут лише ідеологічне та медійне питання. Це причина, чому підрозділи Вагнера так фанатично намагаються захопити це місто (Бахмут, – Ред.). Їм потрібно показати, що вони сила, і вони можуть зробити те, що не змогла російська армія. Ми це чітко бачимо і розуміємо, – пояснив Буданов.

За словами керівника розвідки, хоча захоплення Бахмута не вважається стратегічно важливим, але це покращить позиції Росії на сході, відкривши дороги до інших міст Донбасу, які перебувають під контролем України.

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Джерело: NYT
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