Грудень, 23 в 11:22

Очільник Кремля Володимир Путін збурив інформаційний простір Росії, вперше за майже 10 місяців назвавши війну в Україні війною, а не “спеціальною військовою операцією”.

Під час пресконференції президент заявив, що Росія прагне “не розгойдувати маховик військового конфлікту, а навпаки – припинити цю війну”.

– Замінив терміни Путін у той час, коли брехливо звинуватив Україну в розв’язанні війни проти свого населення в 2014 році, – наголосили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти відзначили, що згадка Путіним “війни” спонукала кількох військових блогерів заявити, що вони завжди послуговувались обома термінами, які буцімто є взаємозамінними.

Зараз дивляться

Блогери почали стверджувати, що “кожна людина, яка здатна мислити, знає: те, що відбувається в Україні, – це гаряча війна”, незважаючи на відсутність офіційного оголошення війни Росією.

– Плутанина вказує на те, що обмежений наратив війни Путіна може суперечити його презентації “спеціальної військової операції” як боротьби за суверенітет Росії, що не є офіційною війною, – заявили в ISW.

Нагадаємо, що 4 березня російські депутати доповнили Кримінальний кодекс РФ статтею 207.3, згідно з якою передбачена відповідальність за поширення “завідомо неправдивої інформації про діяльність Збройних сил РФ” та “дискредитацію використання російських військ”.

За порушення статті передбачено покарання від 1,5 млн рублів штрафу до 15 років тюрми.

Після того, як 22 грудня Володимир Путін назвав війну війною, муніципальний депутат петербурзького МУ Смольнинське Микита Юфєрьов звернувся до генпрокурори та МВС з проханням перевірити виступ президента РФ під час пресконференції.

На його переконання, Путіна можна “притягти до встановленої законом відповідальності за поширення фейків про дії російської армії”, бо “за такі слова про війну вже засудили кілька тисяч людей”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 303-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: Президент Росії