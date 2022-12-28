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Британія надасть ЗСУ гелікоптери Sea King – екіпажі вже пройшли навчання

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
гелікоптер Sea King
Фото: Depositphotos

Велика Британія передасть Збройним силам України гелікоптери Sea King.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії на своїй сторінці у соціальній мережі в Twitter.

Зазначається, що гелікоптери будуть надані Україні в межах постійної підтримки з боку Великої Британії.

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— Королівський флот провів навчання на Sea King для десятьох екіпажів Збройних сил України, розширивши їхні пошуково-рятувальні можливості, – йдеться у повідомленні.

У листопаді глава Міністерства оборони Британії Бен Воллес заявив, що Києву передадуть три вертольоти, перший з яких вже прибув в Україну.

Велика Британія випускає, зокрема, гелікоптери Westland WS-61 Sea King – модифікацію однойменного американського вертольота, також відомого як Sikorsky SH-3 Sea King.

Sea King – розробка американської компанії Sikorsky. На озброєнні Королівських сил Британії була ліцензійна версія Westland Sea King.

Ця модифікація відрізняється двигуном від Rolls-Royce Gnome, британською системою проти підводних човнів та повністю комп’ютеризованою системою управління вогнем.

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