Катастрофа літака МАУ: країни, чиї громадяни загинули, вимагають згоди Ірану на арбітраж

Грудень, 28 в 20:11

Україна, Канада, Швеція та Велика Британія вимагають від Ірану згоди на арбітражний розгляд спору, пов’язаного із катастрофою літака рейсу PS752 авіакомпанії МАУ, що сталася 8 січня 2020 року.

Про йдеться у спільній заяві міністрів країн Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752.

— Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, сьогодні зробили конкретні кроки, спрямовані на притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збивання літака рейсу PS752 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, – йдеться у заяві.

Зазначається, що арбітражний спір ініціюється відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 1971 року.

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— Вимагаємо, щоб Іран погодився на арбітражний розгляд спору, пов’язаного зі збиттям літака рейсу PS752 двома ракетами класу земля-повітря, запущеними незаконно та навмисно членами підрозділу протиповітряної оборони Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.

Наголошується, що Координаційна група продовжить докладати всіх можливих зусиль для притягнення Ірану до міжнародної відповідальності за численні порушення міжнародно-правових зобов’язань за кількома договорами.

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У заяві підкреслюється, що цей крок є частиною комплексної стратегії, спрямованої на забезпечення прозорості та справедливості жертв трагедії та їхніх сімей.

8 січня 2020 року пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який виконував рейс Тегеран-Київ, був збитий в районі аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів та дев’ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України, зокрема дев’ять членів екіпажу, 82 громадяни Ірану, 63 – Канади, десять – Швеції, чотири – Афганістану, по три – Німеччини та Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing був збитий помилково іранськими військовими.