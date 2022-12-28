Окупанти примусово депортували до РФ понад 13 тис. дітей – Резніков

Грудень, 28 в 17:55

Загарбники Російської Федерації незаконно депортували з України на територію РФ понад 13 тис. дітей. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, мета РФ полягає в тому, щоб загубити тисячі життів українців і примусово віддати наших дітей у російські родини.

– Росія депортувала понад 13 тис. українських дітей. 4 Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета “русского міра” інша – вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами, – наголошує очільник Міноборони.

За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок повномасштабної агресії Росії проти України вже загинуло понад 8,5 тис. цивільних людей, серед яких майже 500 осіб – це діти, а ще 800 малюків і підлітків дістали поранення різного ступеня тяжкості.