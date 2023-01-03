Польща звернулася до ООН з проханням втрутитися у справу з виплатою репарацій Німеччиною

Січень, 03 в 17:06

Польща подала заяву до ООН із проханням втрутитися в питання стягнення з Німеччини репарацій за шкоду, завдану протягом Другої світової війни.

Про це пише PAP з посиланням на заяву заступника глави МЗС Польщі Аркадіуша Мулярчика в ефірі Польського радіо 1.

Відповідаючи на питання Польського радіо 1 щодо воєнних репарацій, Мулярчик зазначив, що польський уряд вжив низку заходів у цьому питанні.

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— Ми направили понад 50 нот до країн Європейського Союзу, Ради Європи та НАТО, щоб це питання було відоме в нашому культурно-цивілізаційному колі, серед наших союзників, – сказав він.

Він додав, що також було зроблено запит до ЮНЕСКО та Ради Європи щодо викрадених творів мистецтва з Польщі.

— Сьогодні я думаю, що це, мабуть, буде найважливіша промова або втручання, і ми також подаємо запит до ООН з проханням втрутитися в цю сферу, – зазначив Мулярчик.

Він також наголосив, що мета цих заходів – довести до відома міжнародної спільноти та найважливіших міжнародних організацій, що існує проблема неврахованих злочинів.

Мулярчик додав, що репараційні зусилля протягом останніх трьох місяців спрямовані на “інтернаціоналізацію питання компенсацій і репарацій” та “інформування політиків і дипломатів про те, що ця проблема не вирішена”.

1 вересня 2022 року було представлено звіт про збитки Польщі внаслідок німецької агресії та окупації під час Другої світової війни, який свідчить, що загальна сума збитків становить понад 6 трлн 220 млрд 609 млн злотих. Доповідь підготувала команда під керівництвом Мулярчика в попередній парламентській каденції.

Лідер правлячої партії Право і Справедливість Ярослав Качинський заявив, що Польща офіційно звернеться до Німеччини з вимогою про виплату воєнних репарацій за завдану країні шкоду під час Другої світової війни.

У Берліні відреагували миттєво та заявили, що позиція Німеччини про те, що питання репарацій закрито, не змінилася. У Федеральному уряді Німеччини заявили, що Польща вже відмовлялася від подальшої компенсації у 1953 році, і підтверджувала це кілька разів.

Джерело: PAP