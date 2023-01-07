Переляканий чорт запропонував оголосити “перемир’я”: Данілов про заяви РФ

Січень, 07 в 20:31

Російський диктатор Володимир Путін, який висловив пропозицію про нібито “різдвяне перемир’я”, схожий на чорта з повісті письменника Миколи Гоголя Ніч перед Різдвом.

Про це заявив секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов. На його думку, кремлівський лідер як переляканий чорт, який кидається на всі боки, передчуваючи свою загибель.

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Нещодавно у російському Міністерстві оборони заявили, що запровадили фейковий “тимчасовий режим припинення вогню” в Україні, як начебто наказав диктатор Володимир Путін.

Водночас російська армія наступного ж дня обстріляла пожежні частини в Херсоні, а потім і Бахмут, де внаслідок ворожого вогню загинули двоє людей та ще 13 осіб поранені.