Січень, 08 в 19:35

Сполучені Штати Америки закликають Італію прискорити наступний пакет військової допомоги для України, до якого можуть увійти зенітні ракетні комплекси SAMP-T, призначені для протиповітряної оборони.

Що відомо про системи ППО SAMP-T

Системи протиповітряної оборони SAMP-T перебувають на озброєнні Франції, Італії та Сингапуру після комплексних випробувань у 2006 році.

Відомо, шо зенітний ракетний комплекс встановлений на колісних автомобільних шасі Astra/Iveco чи Renault.

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SAMP-T призначений для відбиття атак з повітря та прикриття важливих об’єктів, по яких намагаються завдати ударів.

Озброєння цієї системи ППО здатне збивати антирадарні, протиповітряні, крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності, а також дрони навіть за поганих погодних умов.

ЗРК відбиває атаки двоступінчастою ракетою Aster-30, маючи можливість здійснювати одночасне наведення снарядів на 16 різних цілей, що свідчить про здатність SAMP-T захищати від потужних ракетних обстрілів.