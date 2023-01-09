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Яку модифікацію БМП M2 Bradley отримає Україна: у Пентагоні розповіли деталі

Юля Захарченко, редакторка стрічки
M2 Bradley
Фото: Getty Images

У Міністерстві оборони США визначили, яку модифікацію основної бойової машини піхоти M2 Bradley отримає Україна. Про це заявив головний речник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, Україні мають передати БМП M2 Bradley у версії M2A2 ODS, які були створені після отриманого досвіду під час операції Буря в пустелі.

Буря в пустелі – це військова операція Багатонаціональних коаліційних сил на чолі з США, складова частина війни в Перській затоці 1990—1991 років. Йдеться про воєнні дії проти Іраку, який окупував сусідню державу Кувейт у серпні 1990 року та пізніше анексував її територію.

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На M2A2 ODS встановили FBCB2 – бойову інформаційно-керувальну систему, яка дозволяє обмінюватися даними з розвідувальними супутниками та всіма підрозділами з аналогічними пристроями, а також тактичну навігаційну систему TACNAV з приймачем GPS.

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Джерело: The WarZone

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