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Військові репарації від Німеччини: Польща просить допомоги у Конгресу США

Юлія Соколова, редакторка стрічки
польща, прапор
Фото: Dreamstime

Польща вирішила звернутися до Конгресу США з проханням допомогти отримати військові репарації від Німеччини за шкоду, завдану під час Другої світової війни.

Про це повідомив сьогодні під час пресконференції заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик.

Він зазначив, що наступною дією польського уряду в питанні репарацій від Німеччини є звернення до американського Конгресу.

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– Ми звертаємося до Конгресу США. Ми вважаємо, що США є країною, яка сьогодні визначає світовий порядок, ключовою країною, коли йдеться про повагу до міжнародного порядку, прав людини, верховенства права та міжнародного правосуддя, – заявив Мулярчик.

Він уточнив, що йдеться про звернення до комітетів Конгресу США, сенаторів та конгресменів “за підтримкою в питанні компенсації Німеччиною втрат війни”.

Мулярчик, зокрема, згадав про Гельсінську комісію Конгресу США та її очільника, сенатора Бена Кардіна, а також про комітет Конгресу із закордонних справ, про сенатора Роберта Менендеса та конгресменку Марсі Каптур, яка є співголовою польсько-американської групи дружби.

– Польща просить Конгрес США про допомогу щодо репарацій і компенсацій за наслідки Другої світової війни…

Німеччина досі не відшкодувала Польщі втрати від війни. Крім того, польські громадяни не отримали відповідної компенсації від ФРН. Ми бачимо тут абсолютну асиметрію у ставленні до Польщі, а також до громадян нашої країни, – заявив Мулярчик.

За його словами, Варшава не укладала жодних двосторонніх угод із Німеччиною з цього приводу, а також не брала участі в жодному міжнародному форматі, під час якого Польщі були б виплачені воєнні репарації. Саме тому в польському МЗС вважають важливим залучити Конгрес США до цього питання.

Мулярчик нагадав, що раніше МЗС Польщі звернулося з приводу репарацій до низки міжнародних організацій, зокрема до ООН, Ради Європи, ЮНЕСКО, а також до 50 країн-членів Ради Європи, до НАТО та Європейського Союзу.

Як відомо, Польща офіційно зверталася до Німеччини з вимогою про виплату воєнних репарацій за шкоду під час Другої світової війни. Йдеться про майже $1,3 трлн.

Водночас німецький уряд відхилив вимоги Варшави.

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Джерело: Polskie Radio 24, RMF24

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