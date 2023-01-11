Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

РФ перекинула авіацію до Білорусі: готується до наступу чи дійсно до навчань

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ перекинула авіацію до Білорусі: готується до наступу чи дійсно до навчань
Фото: Depositphotos

Війська, які РФ зосередила на території Білорусі, навряд чи стануть надійною наступальною силою.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії охарактеризували ситуацію в Білорусі станом на 11 січня.

За даними британського оборонного відомства, ще 8 січня після оголошення про спільні льотно-тактичні навчання білоруських та російських військ на територію РБ прибули всього 12 вертольотів підтримки Мі-8, а також ударні вертольоти Мі-24 та Ка-52.

Зараз дивляться

Крім того, окремі літаки з позначками Z приземлились на авіабазі Мачулищі під Мінськом.

– Нове розміщення російської авіації в Білорусі, імовірно, дійсно є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України, – припускають британські розвідники.

У розвідці Міноборони Великої Британії наголошують: попри те, що Росія зосередила значну кількість військ у Білорусі, вони переважно залучені до навчань та навряд чи в подальшому стануть надійною наступальною силою.

Нагадаємо, що 8 січня в Міністерстві оборони Білорусі оголосили про проведення спільних льотно-тактичних навчань зі Збройними силами Російської Федерації.

Триватимуть вони з 16 січня до 1 лютого 2023 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Теги: , , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка