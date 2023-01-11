РФ перекинула авіацію до Білорусі: готується до наступу чи дійсно до навчань

Січень, 11 в 10:50

Війська, які РФ зосередила на території Білорусі, навряд чи стануть надійною наступальною силою.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії охарактеризували ситуацію в Білорусі станом на 11 січня.

За даними британського оборонного відомства, ще 8 січня після оголошення про спільні льотно-тактичні навчання білоруських та російських військ на територію РБ прибули всього 12 вертольотів підтримки Мі-8, а також ударні вертольоти Мі-24 та Ка-52.

Зараз дивляться

Крім того, окремі літаки з позначками Z приземлились на авіабазі Мачулищі під Мінськом.

– Нове розміщення російської авіації в Білорусі, імовірно, дійсно є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України, – припускають британські розвідники.

У розвідці Міноборони Великої Британії наголошують: попри те, що Росія зосередила значну кількість військ у Білорусі, вони переважно залучені до навчань та навряд чи в подальшому стануть надійною наступальною силою.

Нагадаємо, що 8 січня в Міністерстві оборони Білорусі оголосили про проведення спільних льотно-тактичних навчань зі Збройними силами Російської Федерації.

Триватимуть вони з 16 січня до 1 лютого 2023 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 322-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.