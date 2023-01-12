Позицію Німеччини щодо танків Leopard не змінили плани Британії – Politico

Січень, 12 в 10:10

Речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що наміри Лондона надати Україні танки Challenger 2 не змінилили позицію Берліну, який досі відкидав заклики передати Києву німецькі танки Leopard 2, пише видання Politico.

– Зараз немає жодних змін у ситуації через крок, який оголосив британський уряд, – сказав він на брифінгу у середу.

Він зазначив, що йому не відомо про будь-які офіційні запити країн-партнерів щодо спільних поставок танків Leopard українській армії.

Зараз дивляться

Йдеться про те, що Польща напередодні запропонувала надати танки Leopard німецького виробництва через більш широкий альянс європейських країн. Проте для цього Берлін має дати згоду на реекспорт цієї зброї. Британський уряд також заявив, що хоче надати танки Україні.

Водночас, як пише видання з посиланням на двох чиновників в німецькому уряді, позиція Шольца значною мірою залежить від президента США Джо Байдена, з яким канцлер вже тісно координував свої дії, коли минулого тижня виступив зі спільною заявою про постачання німецьких і американських БМП.

– Проте британські плани, які, як очікується, будуть офіційно оголошені на зустрічі на військовій базі Рамштайн в Німеччині 20 січня, ймовірно, посилять тиск на Шольца, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка постачатиме українським військовим сучасні бойові танки західного виробництва, – наголошує автор публікації.

В уряді Великої Британії 11 січня вперше підтвердили плани надати Україні танки Challenger 2.

У разі укладання відповідної угоди це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні важкі бойові танки.

Цього ж дня у Львові президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Варшава передасть Києву роту танків Leopard у межах міжнародної коаліції.