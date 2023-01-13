Січень, 13 в 12:31

Близько половини членів Єврокомісії відвідають Київ 2 лютого, за день до проведення саміту Україна-ЄС.

Про це повідомила агентству AFP речниця Європейської комісії Дана Спінант.

За її словами, “близько 15 єврокомісарів” із 27 можуть відвідати Україну. Під час візиту до Києва вони зустрінуться з членами українського уряду.

Спінант уточнила, що до складу делегації увійдуть єврокомісари, які опікуться питаннями, пов’язаними з Україною, як-от “фінансові питання, членство в ЄС чи енергетика”. Однак список єврокомісарів ще остаточно не сформований.

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Спінант наголосила, що візит 2 лютого продемонструє “масштаб нашої роботи з Україною” та засвідчить підтримку нашої держави з боку Євросоюзу.

Речниця Єврокомісії фактично підтвердила інформацію видання Politico. Днями журналісти повідомили, що до Києва на початку лютого збирається з візитом велика делегація Єврокомісії, до складу якої можуть увійти “від 10 до 15 єврокомісарів”. Вони планують провести консультації з Україною на найвищому рівні, щоб вчергове продемонструвати свою підтримку.

З ідеєю такого візиту виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона запропонувала провести зустріч єврокомісарів з українським урядом у Києві на початку лютого. Метою візиту є “подальше поглиблення відносин” та демонстрація солідарності.

Як заявив виданню один із чиновників Єврокомісії, це “визнання прогресу, якого Україна досягає на своєму шляху до Європи”.

Як відомо, 3 лютого в Києві має відбутися новий саміт Україна-ЄС. Під час цього заходу президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентами Європейської Ради та Єврокомісії Шарлем Мішелем і Урсулою фон дер Ляєн. Темою обговорення стане фінансова та військова підтримка України в боротьбі з повномасштабним вторгненням військ РФ.

Джерело: France 24

Фото: Єврокомісія