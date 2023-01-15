Україна отримає ще більше важкого озброєння в найближчому майбутньому – Столтенберг

Січень, 15 в 21:27

Війна в Україні перебуває в критичній фазі, тому важливо, щоб західні союзники надали їй зброю, необхідну для перемоги. Військова підтримка Києва – найшвидший шлях до миру.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькій діловій газеті Handelsblatt.

– Нещодавні зобов’язання щодо важкого озброєння важливі, і я очікую більшого в найближчому майбутньому, – зазначив він.

Водночас Столтенберг застеріг від недооцінки Росії. На його думку, російське командування компенсує недостатню підготовку і відсутність морального духу у солдатів їхньою кількістю.

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– І вони продемонстрували, що готові нести великі втрати для досягнення своїх цілей, – додав генсек НАТО.

20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться чергове засідання контактної групи з оборони України. Традиційно обговорюватимуть надання Києву чергової військової допомоги.

Джерело: Handelsblatt