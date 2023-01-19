Надання Україні танків Leopard: німецький Бундестаг провалив голосування

Січень, 19 в 19:58

Під час голосування у Бундестазі 19 січня не вистачило голосів для підтримки пропозиції опозиційної фракції ХДС/ХСС про надання Україні бойових танків Leopard.

За результатами дебатів усі фракції, окрім консерваторів, погодилися передати це питання для подальшого обговорення Комітету у закордонних справах.

Водночас консерватори та три партії правлячої коаліції підтримують надання зброї Україні, проти лише депутати від Альтернативи для Німеччини та ліві.

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Заступник голови депутатської групи ХДС/ХСС Давід Вадефуль повідомив, що на складах є близько 200 бойових танків Leopard 1, які можуть бути поставлені в Україну негайно, тому з огляду на те, що Польща, Іспанія та Фінляндія готові надати танки Leopard 2, називає Німеччину гальмівною колодкою серед союзників по НАТО.

Група ХДС/ХСС щонайменше шість разів виносила питання про надання Україні важкого озброєння на обговорення, проте кожного разу пропозиція відправлялася на доопрацювання.

Напередодні канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина схвалить передачу Україні німецьких танків Leopard, якщо США поставлять Києву танки Abrams.

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Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що 20 січня на зустрічі союзників на базі Рамштайн Німеччина ухвалить рішення щодо розблокування офіційним Берліном надання танків Leopard для ЗСУ.