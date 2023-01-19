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Україна отримає від Великої Британії ще 600 ракет Brimstone – Воллес

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що за останній рік вони “розблокували” низку пакетів військової допомоги і підуть далі, передавши Україні ескадрон бойових танків Challenger 2.

Серед іншого Британія також відправить щонайменше три батареї далекобійної артилерії глибокого ураження AS-90 155, кілька бронемашин, включно з Bulldog.

– Сьогодні я можу сказати, що ми відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр військових дій, які будуть неймовірно важливими для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою, – додав очільник британського оборонного відомства.

Воллес запевнив, що Велика Британія працюватиме зі США та іншими країнами, “щоб переконатися, що цей пакет буде поставлено в Україну належним чином”.

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Високотехнологічні ракети з системою лазерного самонаведення Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, але ЗСУ використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, із наземних установок – близько 12 км.

Джерело: The Guardian
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