Україна отримає від Великої Британії ще 600 ракет Brimstone – Воллес

Січень, 19 в 16:56

Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що за останній рік вони “розблокували” низку пакетів військової допомоги і підуть далі, передавши Україні ескадрон бойових танків Challenger 2.

Серед іншого Британія також відправить щонайменше три батареї далекобійної артилерії глибокого ураження AS-90 155, кілька бронемашин, включно з Bulldog.

– Сьогодні я можу сказати, що ми відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр військових дій, які будуть неймовірно важливими для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою, – додав очільник британського оборонного відомства.

Воллес запевнив, що Велика Британія працюватиме зі США та іншими країнами, “щоб переконатися, що цей пакет буде поставлено в Україну належним чином”.

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Високотехнологічні ракети з системою лазерного самонаведення Brimstone 2 зазвичай запускаються з винищувачів, але ЗСУ використовують як пускову платформу модифіковані вантажівки.

Дальність польоту ракети, запущеної з повітря, становить 60 км, із наземних установок – близько 12 км.