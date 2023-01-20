На карту поставлені спільні цінності: глава МВФ про те, чому війна в Україні має глобальний характер

Січень, 20 в 16:12

Війну в Україні не можна розглядати як регіональний конфлікт, адже за своїм впливом вона належить до глобального.

Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Вона брала участь у сесії, присвяченій перспективам світової економіки, яка традиційно закриває ділову програму форуму в Давосі.

Зараз дивляться

Коли модератор закінчував сесію, Георгієва попросила слово, щоб прокоментувати виступ міністра економіки та фінансів Франції Брюно ле Мера. Очільник французького відомства зокрема заявив, що “конфлікт в Україні – глобальний, оскільки на карту поставлено спільні цінності”.

Глава МВФ погодилася з оцінкою війни як глобального конфлікту. Вона зазначила, що війна знищила “дивіденди світу”. Вона додала, що через це держави змінюють свою інвестиційну політику, перекидаючи кошти у військовий сектор.

За словами Георгієвої, загострюються також такі глобальні проблеми, як бідність та голод. Те, що відбувається, Георгієва назвала “війною проти світового економічного процвітання”.

Нагадаємо, на цьогорічний Всесвітній економічний форум у Давосі не були запрошені російські мільярдери. Їх назвали небажаними гостями зібрань світової бізнес-еліти через розв’язану Росією повномасштабну війну проти України.